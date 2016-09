Miljoenennota: 221 miljoen voor politie

Bewoner azc Luttelgeest aangehouden voor brandstichting

14:34 Een bewoner van het asielzoekerscentrum in Luttelgeest waar in de nacht van dinsdag op woensdag een brand woedde, is aangehouden. Hij zou zelf zijn woning in brand hebben gestoken, meldt Omroep Flevoland. De verdachte wordt vandaag voorgeleid aan de rechter-commissaris.