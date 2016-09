Miljoenennota: economie groeit met 1,7 procent

Dat bevestigen ingewijden aan deze krant. Daarmee liggen de belangrijkste cijfers uit de Miljoenennota wederom al op straat voordat de koning op de derde dinsdag van september de Troonrede heeft kunnen uitspreken.



Eerder werd al bekend dat negen op de tien Nederlanders er komend jaar zo'n 1 procent op vooruit gaat. Dreigend koopkrachtverlies voor ouderen en minima is grotendeels afgewend. Daarnaast investeert het kabinet 1,5 miljard euro in onder meer veiligheid, zorg en onderwijs.



Balans

In zijn Miljoenennota schrijft minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem (PvdA) dat Nederland er beter voor staat. ,,De overheidsfinanciën zijn inmiddels meer in balans. Al met al is Nederland sterk uit de crisis gekomen", betoogt hij. Toch kan de vlag nog niet uit. ,,De veranderingen waren niet pijnloos en de gevolgen van de crisis zijn nog niet weggewerkt."



Kamerleden kregen vanmiddag vanaf 12.00 uur de begroting op voorwaarde van geheimhouding onder embargo in handen. Zo kunnen zij zich goed voorbereiden op de Algemene Politieke Beschouwingen op woensdag en donderdag. Dijsselbloem zei het na afloop van de ministerraad te betreuren dat wederom veel Prinsjesdagcijfers al zijn uitgelekt. ,,Heel jammer. Dit spel is blijkbaar niet te stoppen."