Miljoenennota: wat merk jij ervan in je portemonnee?

De meeste huishoudens gaan er volgend jaar iets op vooruit, mede door het uittrekken van 1,1 miljard euro door het kabinet ter verbetering van de koopkracht. Volgens het Nibud, het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting, zullen er geen schokkende veranderingen zijn: in het gunstigste geval ga je er 40 euro per maand op vooruit, maar in sommige gevallen gaan mensen er tot 24 euro op achteruit. Dat geldt bijvoorbeeld voor mensen die vervroegd met pensioen zijn gegaan. Volgens het kabinet stijgt de koopkracht van ongeveer 90 procent van de Nederlanders.



Huishoudens met een relatief laag inkomen - denk aan AOW- of een bijstandsuitkering - gaan er met name op vooruit door de hogere zorg- en huurtoeslag.



Verder gaat er 100 miljoen euro naar kinderen uit arme gezinnen. Dat geld kunnen ze bijvoorbeeld gebruiken voor de financiering van een schoolreisje of sportmateriaal.