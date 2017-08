Broekhuyse heeft een totaal eigen visie op wat Q-koorts is - en staat daarin alleen. Volgens hem is de ziekte van mens op mens overdraagbaar, en vindt er op dit moment ‘een explosie’ van het aantal patiënten plaats. ,,Volgens mijn laatste metingen zijn het er 300.000. Ik heb de laatste weken tientallen patiënten in mijn kliniek gehad. Ze zijn moe, futloos. Dan ga ik meten en ja hoor, Q-koorts.



In een brief aan het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) biedt Broekhuyse aan om de Q-koorts samen, met behulp van zijn middeltje coxiel, te lijf te gaan. Het RIVM ziet daar geen heil in. ,,De heer Broekhuyse schrijft dat Q-koorts van mens op mens overdraagbaar is. Daar is geen enkele aanwijzing voor”, stelt een woordvoerder.