Ministerie geeft 'code rood' voor hoofdstad Gambia

Het ministerie besloot het advies aan te passen omdat de mogelijkheid bestaat dat de Economische Gemeenschap van West-Afrikaanse landen (ECOWAS) een militaire interventie in Gambia overweegt in reactie op het nieuws dat ex-president Jammeh de macht weigert over te dragen aan zijn opvolger. Hierdoor kan onrust en geweld ontstaan, met name in de stad Banjul waar Jammeh zich momenteel bevindt.



Voor de rest van het land geldt nog steeds code oranje. Dat betekent dat het ministerie adviseert alleen naar het land af te reizen als dat echt noodzakelijk is. Dat betekent dat vakantiereizen worden afgeraden. ,,Houd rekening met de veiligheidssituatie en volg het nieuws. De noodtoestand blijft van kracht.'' Het vliegveld van Banjul, ongeveer 12 kilometer buiten de hoofdstad, is open maar kan plotseling worden gesloten, stelt het ministerie.



Nederlandse reisorganisaties hebben al honderden vakantiegangers uit het land gehaald. TUI haalt zaterdag nog een aantal gasten op.