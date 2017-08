Minuscuul kleine maden op de couscous

Eerst zie je een aantrekkelijk opgemaakt bord couscous op een tafel. De persoon die het filmpje maakt, praat Marokkaans-Arabisch. Hij vertelt dat hij dit bord couscous in een restaurant in Marokko heeft besteld. Dat het vrijdag is. Logisch. Iedereen die de Marokkaanse cultuur een beetje kent, weet dat vrijdag couscousdag is.

Het gerecht leent zich goed voor een kleurrijke opmaak. Het rood van de wortel, het groen van de courgette, oranje voor de pompoen, geel voor de kikkererwten en natuurlijk de basis: de gouden korreltjes couscous die een mooi heuveltje vormen.

Maar dan zoomt hij in op het bord. Op de stukjes kip kruipen minuscuul kleine maden, ze hebben nagenoeg dezelfde kleur als het vlees. Wie niet goed oplet, in wat zo te zien ook nog een slecht verlicht restaurant is, neemt er zo een hap van.

Ik kreeg het filmpje onlangs toegestuurd van iemand die de vakantie naar Marokko deze zomer ook heeft overgeslagen.

Voedsel en het buitenland, een combinatie die voor hemelse vreugde kan zorgen, maar ook voor helse pijnen. Het schijnt dat een op de drie toeristen naar zonnige oorden last krijgt van voedselvergiftiging. Ook wel bekend als reizigersdiarree.

Als regelmatige bezoeker van Afrika kan ik alle waarschuwingen wel dromen: drink geen water uit de kraan, check je bestek voor gebruik, liefst geen salades bestellen want die worden ’s ochtends vroeg klaargemaakt en liggen vervolgens de hele dag te wachten op klanten. Vermijd kipgerechten. Kip is wereldwijd de grootste boosdoener wat dit betreft. Gehakt mocht ik ook nooit bestellen als we in Marokko uit eten gingen. Je weet maar nooit wat ze erin vermalen.

Het land is wel vaker opgeschrikt door een voedselschandaal. De ene keer waren er voedseltransporten ontdekt die hondenkarkassen vervoerden bestemd voor restaurants. De andere keer betrof het ezelvlees. Er werden onder meer worsten van gemaakt. En hup: de lijst met dingen die ik niet mocht bestellen werd weer een regel langer. Het kwam er op neer dat ik vooral frietjes at als we ergens bij een wegrestaurant stopten.