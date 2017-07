Misbruik makkelijke postcodes? 'Niets aan te doen'

Daniël Reijnen woonde ook op de Diemerkade, maar dan wat verderop. Hij had wat minder last van de post dan Rutger. ,,Ik kreeg een paar keer per maand post waar ik nooit om had gevraagd. Dan ging het meestal om mailings van grote bedrijven. Maar ik vond het nooit zo erg en gooide de post altijd meteen weg. Ik kon er de humor wel van inzien.''



Anneke (postcode 4321) herkent de problemen van de mannen van de Diemerkade. ,,Wij krijgen ook wel eens post van bedrijven, geadresseerd aan mensen met hele gekke namen. Ik kan me nu niet zo snel iets voor de geest halen, maar het is overduidelijk dat het grappig bedoeld is.'' Ze krijgt minder vaak dan de Diemenaren dergelijke post. Anneke houdt het op zo'n zeven à acht keer per jaar. ,,Vroeger stuurden we ze nog wel eens retour, maar dat hebben we opgegeven. Weggooien is makkelijker.''