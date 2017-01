Misbruikzaak Mijdrecht groter

Minderjarigen

Begin deze maand veroordeelde de rechtbank de 50-jarige Mijdrechter tot 3,5 jaar cel en tbs voor seksueel misbruik van drie pupillen en webcamseks met minderjarigen. D. is in hoger beroep gegaan tegen zijn veroordeling. De advocaat van D., John Peters, wil geen commentaar geven.



De zedenzaak kwam aan het licht toen een oud-jeugdlid van Argon in 2014 aangifte deed. Hij zou na de eeuwwisseling op 12-jarige leeftijd tientallen keren door de Mijdrechter in diens woning zijn misbruikt. Daarna meldden zich nog drie voormalige jeugdspelers. Zij zeggen destijds ook als tieners door D. te zijn betast. Het misbruik vond plaats in zijn woning of tijdens een teamweekend in Zeeland. In een aangifte verklaarde de rechtbank het openbaar ministerie echter niet-ontvankelijk.