Misha beet al tien honden: 'Ik wil haar de bek niet snoeren'

Hondenbezitters mijden de uitlaatplaats in Lochem tegenover de hockeyclub inmiddels, na het laatste bijtincident vorige week woensdag. Toen greep Misha, een kruising tussen een bulldog en een herder, haar tiende slachtoffer. Korthagen haalde Misha ruim twee jaar geleden uit het asiel in Oss. „Ik ben haar vijfde eigenaar. Haar eerste baasjes waren criminelen. God mag weten wat er met haar is gebeurd.” Met haar andere hond, de herder Lex, kan Misha uitstekend. „Het zijn echt maatjes. Tegen mij en Lex is ze poeslief.”

Met andere honden heeft Misha echter een probleem, erkent Korthagen. „Misha is eigenlijk een heel naar type. Ze valt alleen maar onderdanige honden aan, waarvan ze weet dat die niet terug bijten. Er is echt iets mis in Misha's hoofd.''



Sinds maandag loopt Misha aangelijnd in haar eigen tuin bij haar huis aan de Koopsdijk. „En ik ben ook al weken druk om het hekwerk dicht te krijgen, maar dat is lastig. Ook heb ik het hek al drastisch verhoogd. Maar konijnen graven holen onder het hek, waar Misha zich doorheen wurmt.”



Korthagen heeft al drie dierenartsrekeningen betaald. „Ik vind dat heel beroerd voor de andere honden en hun baasjes. Ik kan me voorstellen dat het erg traumatiserend is.”