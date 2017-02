Mishandelde vrouw krijgt slaapplek dankzij Twitteroproep

Eerst slachtoffer van huiselijk geweld, daarna van bureaucratie. Een mishandelde vrouw krijgt midden in de nacht op een politiebureau in Amsterdam te horen dat er geen opvangplek voor haar en haar kinderen is. Een oproep op Twitter brengt redding.

Ten einde raad besluit de vrouw, die nauwelijks Nederlands spreekt, gisteren het geweld van haar man te ontvluchten. Ze pakt koffers en een boodschappentas met eten in, en neemt die avond haar twee kleine kinderen mee naar buiten. Vanaf daar lopen ze naar het dichtstbijzijnde politiebureau in Amsterdam.



De aanwezige agenten nemen haar aangifte op. Maar hebben dan een vervelende boodschap. In Amsterdam bestaat er opvang voor vrouwen die zich binnen zes uur na het geweldsincident melden. Wie later is, valt buiten de boot.



,,Belachelijk. Geen enkele vrouw in Amsterdam kent die regel”, zegt een vrijwilligster van ‘Zij is hier’, een groep vrouwen die zelf slachtoffer is geworden van huiselijk geweld. Nu staan ze lotgenoten bij - anoniem, om veiligheidsredenen.

'Verdomme'

Via via hoort de organisatie die vrijdagavond van deze vrouw met haar twee kinderen. ,,Ik zat onderuitgezakt op de bank toen ik werd gebeld. Verdomme, wéér een, was mijn eerste reactie. De afgelopen weken is het helaas elke week raak. Ik ben meteen naar het politiebureau gegaan.”



Ze treft een vrouw in paniek met twee huilende kinderen aan. Zelfs met haar expertise en hulp is de politie niet te vermurwen. Die heeft overlegd met de GGD, en de vrouw valt nu eenmaal niet binnen de voorwaarden voor opvang. ,,Ze kreeg te horen dat ze voor drie uur ’s nachts een adres moest hebben, anders werd ze op straat gezet.”



Normaal gesproken weet ‘Zij is hier’ wel in eigen kring noodopvang te regelen, maar nu lukt dat echt niet. ,,Mijn eigen huis wordt verbouwd, het is er een stofbende. Een ander was niet thuis. Uiteindelijk hebben we uit nood een oproep op Twitter geplaatst.”

Hartverscheurend

Quote Welke moeder met twee kinderen pakt nou voor haar lol haar spullen? Die is overduidelijk in nood Vivian, redder in nood Om één uur ’s nachts is Vivian (25) aan het werk, als ze de noodkreet op Twitter leest. Ze heeft nog nooit zoiets gedaan, maar nu komt ze in actie. Ze belt met ‘Zij is hier’ en stelt haar huis ter beschikking. De moeder en twee inmiddels slapende kinderen laat ze per taxi naar haar huis komen. ,,Hartverscheurend. Een moeder met twee van die slapende hummeltjes op de achterbank.”



Vivian helpt de kinderen naar bed, maar die zijn volledig gedesoriënteerd en beginnen weer te huilen. ,,Ik heb ze toen maar in de kamer bij hun moeder gelaten. Toen zijn ze gaan slapen. Pas om twaalf uur werden ze wakker. We hebben ontbeten. De kinderen speelden op de piano. En vanmiddag heb ik de vrouw naar een andere tijdelijke locatie gebracht.”



Ook Vivian noemt de 6-uursregel in Amsterdam ‘schandelijk’. ,,Welke moeder met twee kinderen pakt nou voor haar lol haar spullen? Die is overduidelijk in nood.”

Passende oplossing