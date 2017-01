Mishandeling door een klasgenootje in passend onderwijs

Elke Knot is moeder van de 6-jarige Maud, die anderhalf jaar bijna elke dag is geschopt of geslagen door een jongetje uit haar klas. Nu het gezin verhuisd is, vindt Knot het tijd om haar verhaal te doen. ,,Ik wil scholen en ouders waarschuwen, want ik wens niemand toe wat mijn dochter is overkomen." Maud ging naar een christelijke basisschool in Amersfoort. Haar moeder wil de naam van de school niet noemen, omdat zij vindt dat passend onderwijs niet alleen een probleem van die school is, maar van meerdere scholen. Knot: ,,In het begin denk je: het gaat wel over, het zijn kinderen en mijn dochter is niet weerbaar genoeg. Maar op een gegeven moment is de maat vol. Niemand hoort geslagen en geschopt te worden. Dat jongetje heeft extra hulp nodig. Waarschijnlijk hoort hij gewoon thuis op het speciaal onderwijs. Ik heb verscheidene keren bij de school aan de bel getrokken, maar zonder enig resultaat." Psycholoog Nynke Kuipers van PCC Nederland hoort dit soort verhalen steeds vaker en maakt zich zorgen over het huidige klimaat in het basisonderwijs. ,,De gedachte van passend onderwijs is sympathiek, maar op dit moment gaat het gewoon niet goed. Er zijn nu vooral verliezers." Kuipers ziet steeds meer meldingen in haar praktijk van basisschoolkinderen die gepest worden door klasgenootjes die eigenlijk thuishoren op het speciaal onderwijs. Het aantal aanmeldingen van leerkrachten met een burn-out stijgt ook. Volgens de psycholoog zijn beide stijgingen een gevolg van passend onderwijs. ,,Dit zijn serieus ernstige signalen."

Tobias de Groot is docent op een basisschool en ervaart sinds de invoering van het passend onderwijs zeker hogere werkdruk. ,,In de klassen zitten nu kinderen met adhd, add, verschillende vormen van autisme, verwerkingssnelheidsproblemen, ernstige dyslexie en meer. Ik vind dit een verrijking van het werk in de klas, maar ook grotere belasting. En dan heb ik het nog niet over het effect op een klas zelf. Voor hen is het ook zwaarder als één persoon constant alle aandacht opeist."



Een 30-jarige juf uit Nijkerk geeft aan dat de situatie zo niet vol te houden is. Ze wil liever anoniem blijven - zoals de meeste leraren die deze krant heeft gesproken - omdat ze bang is haar baan te verliezen. ,,De werkdruk is echt veel te hoog. Er zitten gemiddeld 30 kinderen in de klas en je kan niet de hele dag de focus leggen op slechts één kind."



Tijdens Mauds schoolreisje vorig schooljaar ging het goed fout. ,,Ik ging mee als begeleider. Het was allemaal heel gezellig totdat de 'pestkop' van mijn dochter uit het niets met een schep een gat in het hoofd van een jongetje sloeg. We stonden allemaal perplex, maar het was al zo lang een onhoudbare situatie. Het moest een keer flink fout gaan."



Voor Knot was de maat vol. ,,Ik heb mij lange tijd ingehouden. Ik heb de school geloofd toen zij mij vertelden dat het gedrag van de jongen hun aandacht had, maar na het incident heb ik gedreigd mijn twee dames thuis te houden. Hun veiligheid kon niet meer gegarandeerd worden."



De school kwam eindelijk in actie, mede na meldingen van andere ouders dat hun kinderen door hetzelfde jongetje gepest waren. Uiteindelijk werden drastische maatregelen genomen: elke ochtend kreeg de jongen één op één begeleiding en moest hij 's middags verplicht thuisblijven.



De moeder van Maud is niet boos, maar verwijt de school wel dat er niet eerder is ingegrepen. ,,Pas toen ik dreigde mijn kinderen thuis te houden, was er in no time een extra begeleider in de klas. Waarom moet het eerst fout gaan? We mogen nooit vergeten dat we in het onderwijs met kinderen te maken hebben."



Psycholoog Kuipers geeft aan dat scholen wel iets aan het pesten in de klas willen doen, maar dat ze sinds de invoering van het passend onderwijs niet goed weten hoe ze dat moeten aanpakken en welke budgetten ze kunnen aanspreken.



De psycholoog vindt dat ouders vaak te laat naar de school stappen, omdat ze bang zijn dat ze zeuren. Het zijn immers pas kinderen. ,,Dat klopt, maar kinderen die pesten zitten vaak niet lekker in hun vel. Ze geven aan: het gaat zo niet goed met mij. Geef tijdig signalen door als je denkt dat je kind gepest wordt. Iedereen heeft daar baat bij. Er is ook geld beschikbaar voor dit soort problemen."



Thijs den Otter van onderwijsbond AOb beaamt dit, maar geeft wel aan dat het vaak onduidelijk is wáár geld precies is. ,,Het geld is bestemd voor passend onderwijs en dus bedoeld voor in de klas, maar als puntje bij paaltje komt, weet niemand waar het is. Een groot deel blijft ergens hangen."



De oude school van Maud wil niet inhoudelijk reageren. Knot heeft gehoord dat het jongetje nu op een andere school zit. ,,Waarschijnlijk gaat hij nu naar het speciaal onderwijs, maar dat weet ik niet zeker, want de school heeft ouders daar nooit over geïnformeerd. Ik hoop oprecht dat het nu goed met hem gaat en dat hij meer hulp krijgt, want hij was evenzeer slachtoffer als mijn Maud."