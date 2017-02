Moeder Amanda Todd bij rechtszaak 'webcampedo' Aydin C.

,,Ik zal vandaag Aydin C. de rechtszaal binnen zien komen", schrijft Carol Todd vanochtend op haar Facebookpagina. Het is de vijfde dag van de behandeling van de rechtszaak tegen de Tilburger. Daarbij gaat het vandaag overigens niet om de zaak-Todd, maar om de tientallen andere minderjarige slachtoffers die C. zou hebben gemaakt.



Todd kon naar Nederland komen dankzij een crowdfundingactie. De zaak rondom haar dochter wordt pas later in Canada behandeld, maar ze hoopt dat ze met haar komst naar Nederland het verhaal van Amanda kan verspreiden, en dat ze families die ook slachtoffer zijn geworden van de daden van C. kan ondersteunen. ,,Zelfs als ik ze niet ontmoet, wil ik ze laten weten dat ik er ook ben, om ze te steunen in hoe ze zich voelen en wat ze doormaken.''