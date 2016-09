Moeder doodgereden Ize (2) begint liefdevolle brei-actie

Met het initiatief, dat 'Oma Meijel Breit' is gedoopt, wil Moniek de droom van haar omgekomen moeder waarmaken: babyslofjes naar het ziekenhuis brengen. ,,Mijn moeder was iemand van het geven, het delen, van warmte. Niet voor wat hoort wat, maar gewoon geven omdat je graag geeft.''



Onder de naam 'Oma Meijel Breit' zijn vanaf overmorgen via de webshop babyslofjes verkrijgbaar. Voor elk verkocht paar doneert ze een paar aan het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht. ,,Ik denk dat wij als geen ander weten hoe het is om een steuntje in de rug te krijgen'', zegt Moniek.



Steunbetuigingen

Zij en haar partner Erik Derijks ontvingen duizenden steunbetuigingen nadat Erik in een emotionele uitbarsting met een stoel smeet in de rechtbank. Dit gebeurde direct nadat de rechter een taakstraf gaf aan de veroorzaker van het ongeval. Later kreeg de man in hoger beroep alsnog een celstraf.



Het complete interview met Moniek Hanssen lees je morgen in deze krant.