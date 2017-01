Moeder slachtoffer 'Facebookviespeuk': Politie deed niets met onze informatie

Mario Haazen (51), de vader van het Astense meisje dat online werd lastiggevallen, heeft de mogelijke dader donderdag mishandeld. Jack. S. had via Facebook de dochter (14) van Haazen lastiggevallen. Daarop begon hij een ware klopjacht op de ‘Facebookviespeuk’, die zich online voordeed als de 14-jarige Jessie.

Na het incident zijn beide mannen aangehouden, zowel Jack S. - een bekende van de politie, als Haazen. Jack S. werd aangehouden na behandeling in het ziekenhuis. Haazen meldde zichzelf op het politiebureau.

Politie

Nathalie Janssen (38), de moeder van het meisje neemt het in een interview met EDtv op voor de actie van haar ex-man. “Mario is een man om trots op te zijn”. Wel hekelt ze het in haar ogen lakse politie-optreden. Zowel Haazen als zijzelf hebben de politie meerdere malen getipt over de mogelijke verblijfplaats van S. in Woensel. Met die informatie werd volgens Janssen nauwelijks iets gedaan. ,,Het is heel vreemd dat een burger iemand sneller kan vinden dan de politie zelf.”

Met haar 14-jarige dochter gaat het naar omstandigheden redelijk. Wel heeft ze begeleiding van een psycholoog. “Haar wereld draaide in twee uur tijd 180 graden om toen wij haar vertelden dat die knappe knul, waar ze tot over haar oren verliefd op was geworden, een oude vieze man bleek te zijn”.

Verwond

De politie had Mario Haazen meerdere keren dringend geadviseerd om het opsporen van Jack S. aan de recherche over te laten. Maar donderdag kreeg hij hem toch in handen. Nu zit Haazen vast, verdacht van poging tot moord of doodslag op de man die zijn tienerdochter op internet lastig viel. Hij had S. volgens de politie donderdag met een voorwerp geslagen en verwond aan hoofd en armen.

Ook S. zit vast. Hij had de voorwaarden van zijn invrijheidstelling geschonden. S. werd in juli opgepakt omdat hij stiekem foto's van een ander jong meisje op sekswebsites zou hebben geplaatst. In afwachting van zijn rechtszaak in november werd hij vrijgelaten. Hij moest zich daarom wel bij de reclassering melden en mocht geen strafbare feiten begaan.

Te ver gegaan

Volgens het Openbaar Ministerie ging Haazen te ver. Een woordvoerder: ,,In onze rechtsstaat is het niet toegestaan om tot eigenrichting over te gaan. Het toepassen van een geweld door een burger tegen een andere burger is daarom in beginsel strafbaar."

Voor zijn wraakactie kreeg Haazen op internet wel vele honderden loftuitingen. Hij zou 'een lintje' moeten krijgen en 'een topvader' zijn. De politie krijgt er des te meer van langs. Hoe kon Haazen de verdachte eerder vinden dan de politie?