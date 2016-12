Moeder uit Etten-Leur op verjaardag gewekt door vuurwerkbom

Om 5.15 uur vanmorgen werden de Etten-Leurse Annemieke Jacobs en haar twee kinderen gewekt door een enorme klap. ,,Het was een vuurwerkbom, maar het leek wel een aanslag. De hele ruit van de voordeur was weg en de binnendeuren liggen uit hun sponningen. Ik had me mijn verjaardag heel anders voorgesteld’’, zegt de moeder, zichtbaar aangeslagen.

Na de knal zagen Annemieke, haar zoon Joey (13) en dochter Annabel (12) al snel dat het weggeblazen gordijn van de voordeur vlam had gevat. Een geschroeid hoopje getuigt daarvan. De verzekering moet nog komen, maar de ergste scherven zijn opgeveegd. ,,Het glas lag tot in de achterkamer. Aan een gezellig ontbijtje en de cadeautjes zijn we helemaal niet toe gekomen.’’

Logo Volledig scherm De schade was fors. © Herbert Kats Bij de gehavende voordeur is het een komen en gaan. Tegelijk met de politie komt de dienst handhaving een kijkje nemen. ,,Of we weten van de problemen met hangjongeren in de wijk?’’, regeert een agente op de buurvrouw. ,,Mevrouw, ik werk hier al zestien jaar.’’ Annemieke Jacobs hoedt zich voor speculaties. ,,Ik heb met niemand ruzie. En rond de hangjongeren is het al een tijd rustig.’’

Cobra 6

Zoon Joey toont resten van het vuurwerk, waar het woord Cobra nog goed herkenbaar is. De politie heeft onderzoek gedaan en resten aangetroffen van één of meerdere Cobra's 6, zwaar vuurwerk. Een man die zijn hond aan het uitlaten was, heeft wel twee jongens zien wegrennen. De politie gaat na of camerabeelden uit het nabijgelegen park mogelijk iets opleveren.