Moet deze 'gelijkenis' met Max 350.000 euro kosten?

Verstappen zal zelf niet bij de rechtszaak aanwezig zijn, hij is in Oostenrijk voor de GP van komend weekend. Zijn eveneens 19-jarige lookalike Tom, student uit Rotterdam, is er waarschijnlijk wel.

Picnic maakte vorig jaar een filmpje waarin de lookalike van Verstappen boodschappen bezorgt. Daarbij loopt hij nog langs een wagen van Jumbo, de supermarkt waarvoor Verstappen reclame maakt. Verstappen doet dat door zogenaamd in zijn racewagen te bezorgen, lookalike Tom doet dat in een gewoon busje, onder het mom 'als je op tijd bent, hoef je niet te racen'.

Pet

Het filmpje werd op Facebook verspreid en zelfs bij Jumbo konden ze er wel om lachen. ,,Ze spreken steeds van 'een campagne' terwijl het maar om een Facebook-filmpje ging,'' zegt Picnic-baas Michiel Müller. ,,De pet van Max hebben we bij Max' eigen fanshop gekocht en die Jumbo-wagen in het filmpje stond er toevallig tijdens de opname. Anders had-ie er niet eens in gezeten.''