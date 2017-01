Moet kunnen toch, overal in je nakie?

,,De wetgever heeft dat ooit bewust ruim gelaten'', zegt Van der Helm, ,,zodat de wet kan meebewegen met de veranderende mening in de samenleving over naaktrecreatie. Als de gedachten wat 'vrijer' zijn, kan naakt recreeren zelfs bij een drukke strandopgang. Maar als de maatschappij wat preutser wordt, gaan we verderop zitten. Buiten de officiële naaktplekken is het aan de naaktrecreant om te beoordelen of een plek geschikt is of niet. Zodat niet een gemeente het alleenrecht heeft om te bepalen waar je naakt mag recreëren.''



En daar wringt hem de schoen. Dat rustige stuk grasveld in Delftse Hout is zeker geschikt, vindt Van der Helm. De geschiedenis bewijst zijn gelijk: al 33 jaar lang liggen hij en tientallen anderen daar in hun blootje. Zonder problemen. Totdat de gemeente in 2013 besloot de bloteriken niet meer te tolereren. Er moest horeca komen, naaktloperij past daar niet bij. Het regende boetes.



Dát pikten de naaktrecreanten niet. In januari 2014 maakte de kantonrechter in Den Haag de zaak nog kolderieker: naakt recreëren in Delftse Hout zou ongeschikt zijn als er meer dan 150 'gewone' recreanten rondhangen, dat wil zeggen: gekleed.



Door die uitspraak verviel twee derde van de boetes. ,,Maar moesten wij dan voortaan met een telraam naar Delftse Hout?'' vraagt Van der Helm. ,,En wegwezen zodra er één iemand te veel met broek aan het veld oploopt?''