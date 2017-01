Mogelijk celstraf voor man die steward in oor beet

S. ging door het lint toen hij met zijn vriendin onderweg was van Düsseldorf naar San Francisco. Bij een tussenlanding op Schiphol kreeg het stel te horen dat ze geen alcohol meer geserveerd kregen omdat ze dronken waren. Later kreeg het stel ruzie in het vliegtuig, waarop de bemanning de vrouw apart zette. Even later ging het toch mis toen de bemanning constateerde dat S. rookte in het vliegtuig en stiekem toch alcohol dronk die hij had meegesmokkeld.