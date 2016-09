Mogelijk toch zonder extra kosten bellen in EU

De zogenoemde roamingkosten binnen de EU worden op 15 juni 2017 afgeschaft, waardoor voor mobiel bellen en internetten in andere lidstaten geen extra kosten in rekening worden gebracht. Om misbruik te voorkomen had Brussel voorgesteld dat providers dit mogen beperken tot negentig dagen. Daarop kwamen veel negatieve reacties. Zo zouden bijvoorbeeld Erasmus-studenten met het abonnement uit hun thuisland onvoldoende uit de voeten kunnen in het land waar ze studeren.



Feedback

Juncker trok het voorstel terug na 'feedback' van consumentenorganisaties, Europarlementariërs en andere belanghebbenden, zei zijn woordvoerder vrijdag in een toelichting. ,,Daar hebben we naar geluisterd en nu gaan we terug naar de tekentafel. Het voorstel was simpelweg niet goed genoeg voor de voorzitter'', vervolgde hij. ,,Juncker wil in het licht van de feedback dat we harder werken en het verbeteren. Er komt snel een nieuw voorstel.''



De zegsman benadrukte dat de Europese Commissie sinds 2007 heeft gevochten voor verlaging en afschaffing van de roamingkosten. ,,Die gaan dus volledig verdwijnen en dat is een groot succes.''