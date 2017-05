'Mogelijk zestig moslimextremisten in Oost-Brabant'

Vorige week werd nog een terreurverdachte aangehouden in een relatief kleine gemeente als Sint-Oedenrode. Het toont volgens Houben aan dat dreigend extremisme zich niet alleen tot de randstad beperkt. ,,Van de zestig mensen die in beeld zijn, wonen er zeventien in de grote steden Den Bosch, Oss, Eindhoven en Helmond. De rest woont op het platteland”, zegt Houben. Of bij die zestig personen ook de aangehouden verdachten in Sint-Oedenrode zitten zegt Houben niet. ,,Ik ga niet in op individuele dossiers.”