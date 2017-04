Mohamed (35) was bij het koningsdiner: 'Alsof we elkaar elke dag spreken'

,,De hele avond was een geweldige belevenis. Iets wat je niet vaak meemaakt’’, vertelt Mohamed. Meer dan 11.000 mensen gaven zich eerder dit jaar op voor het bijzondere diner dat de koning gaf voor 150 mensen die net als hij op 27 april jarig zijn. Mohamed was één van de uitverkorenen . Samen met koning Willem-Alexander en koningin Máxima mocht hij in Amsterdam zijn verjaardag vieren. De jarige gasten kregen een uitgebreid driegangendiner, met onder meer zalmtompouce en biefstuk. ,,Het eten was super. Echt wat je mag verwachten van een koninklijk diner'', aldus Mohamed. Tekst gaat verder onder foto

'Majesteit, is dat uw pak?'

Na het diner konden de gasten samen met het koninklijk paar een tentoonstelling bezichtigen. Wanneer Mohamed stil staat voor een vitrine met een klassiek gabberpak uit de jaren ’90 komt de koning naast hem staan. ,,Ik vroeg hem: 'Majesteit is dat uw pak?' Waarop hij begon te lachen en zei dat dat niet het geval was.’’ Een 'heel vriendelijke man' noemt Mohamed koning Willem-Alexander. Ook met koningin Máxima wist de Helmonder een leuk praatje te maken. ,,Dat wat je ziet op tv is ook zo in het echt. Ze is super spontaan en vrolijk, maar tegelijkertijd ook heel integer.’’ ,,Het was alsof we elkaar elke dag spreken'', gaat Mohamed verder. ,,Dat vond ik zo mooi aan het koningspaar, dat ze het zo persoonlijk maakten en iedereen wel even probeerden te spreken.''

Usfie

Voorafgaand aan het diner had de 35-jarige Helmonder zich voorgenomen om een selfie proberen te maken. Dat is hem helaas niet gelukt. ,,Ik heb het wel gevraagd, toen er een gezamenlijke selfie werd gemaakt en we even moesten wachten, maar hij vertelde me dat als hij daar eenmaal aan zou beginnen straks iedereen een selfie zou willen.''



Dus bleef het bij een zogenaamde usfie, een gigantische groepsfoto. ,,Ik heb ooit eens in een speech gezegd dat Nederland niet uit zeventien miljoen selfies bestaat, we willen het dan ook iets anders noemen'', zei Willem-Alexander voor aanvang van het diner over de bijzondere foto. ,,Een usfie, want wifi zal waarschijnlijk al een beschermde naam zijn.''