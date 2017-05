Monstertruckchauffeur Mario D. wil Tim Coronel oproepen als getuige

Zijn gaspedaal is blijven hangen, zondag 28 september 2014 op de parkeerplaats voor de Jumbo in Haaksbergen. Hij kon de bocht niet halen, de monstertruck - 4.200 kilo staal - schoot als een bulldozer in de toeschouwersschare. Er zijn drie doden: Tim Harders (5), Geert Striezenau (50) en Betsy Herrewijn (73).



Mario D. blijft bij zijn lezing, hoewel die niet door technisch onderzoek wordt ondersteund. Hij werd schuldig bevonden aan de dood van het drietal en het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel aan 28 toeschouwers. Het Almelose rechtbankvonnis op 15 april 2016: 15 maanden cel plus 5 jaar beroepsverbod.



Mario D. vindt dat hij onterecht als schuldige is aangewezen. En mocht hij dan toch worden veroordeeld, vindt hij een veel lagere straf op zijn plaats. Zijn raadsman Rob Oude Breuil en hij pleiten vanaf vandaag voor het gerechtshof voor hooguit een taakstraf.



De verdediging vraagt vijf getuigen te mogen horen over het haperende gaspedaal en het technische onderzoek, onder wie autosportkenner en BN'er Tim Coronel. De deskundige heeft zich in de media vaker over het ongeluk uitgelaten. Hij vertelde Mario D. te kennen als iemand die alles 'keurig netjes en professioneel doet'. Coronel zei eerder te denken dat D. onwel was geworden dan dat de oorzaak een technisch mankement zou zijn.



Bij de laatste herdenking in Haaksbergen uitten nabestaanden en slachtoffers kritiek dat niets over het hoger beroep werd vernomen.