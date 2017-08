Mooie baard, koning!

Ik moet toegeven: het voelt een beetje alsof we nog een teentje hebben in de Greet Hofmans-affaire, (voor jonge lezers: in de jaren 50 schreven alle buitenlandse bladen over een ernstige huwelijkscrisis aan het Nederlandse hof rond gebedsgenezers Greet Hofmans, maar bij ons was het windstil in de kranten). Maar ach, je moet ook denken: zou je zelf graag gefotografeerd worden als je je vader begroef? Nou dan, daar valt wel mee te leven.