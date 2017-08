Morgen duidelijkheid over meer gifeieren

Uiterlijk morgenmiddag moet duidelijk zijn welke eieren besmet zijn met het giftige fipronil . Dat is vanavond in een spoedoverleg tussen de voedsel- en warenautoriteit (NVWA), LTO en de supermarktbranche Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) besloten.

De NVWA liet gisteren nog weten heel de week nodig te hebben om de ruim 600 monsters te onderzoeken die in kippenstallen zijn genomen. ,,Maar wij hebben er vanavond op aangedrongen om sneller duidelijkheid te krijgen. De consumenten willen weten waar ze aan toe zijn, welke eieren te eten zijn'', legt CBL-directeur René Roorda kort na het overleg uit.

Volgens hem heerst er onder klanten van supermarkten flinke verwarring. Die werd nog eens versterkt doordat een zegsman van de NVWA gisteravond op de publieke omroep zei dat klanten beter tot zondag geen ei konden eten, als dat niet nodig was. ,,In de supermarkten zijn heel veel vragen hierover gesteld. Vooral de onduidelijkheid is heel vervelend'', zegt Roorda. Ook LTO maakte bezwaar tegen de uitspraak van de NVWA.

Miljoenen

In totaal zijn in de Nederlandse supers honderdduizenden bakjes besmette eieren verwijderd. Het gaat om miljoenen eieren. ,,Toch hebben we het maar over 15 procent van het totaal'', nuanceert Roorda. Morgen moet duidelijk worden of er nog meer eieren uit de schappen gehaald worden. ,,Dan liggen er alleen nog maar schone eieren.''