MRSA-besmetting bij acht mensen in zorgcentrum Nijverdal

In de Overijsselse stad Nijverdal zijn in een zorgcentrum vijf bewoners en drie personeelsleden besmet met de 'ziekenhuisbacterie' MRSA. De eerste besmetting werd eind april al geconstateerd in het ziekenhuis, waar een bewoner een specialistische ingreep onderging.

Bij nader onderzoek in woon/-zorgcomplex De Hoge Es bleken uiteindelijk acht mensen te zijn besmet. Volgens directeur Ina Kerkdijk zorgbedrijf ZorgAccent, is het onbekend waar de besmetting precies vandaan komt. Ze benadrukt dat niemand in levensgevaar verkeert.

Resistent

De MRSA-bacterie is resistent voor de meeste antibiotica, maar levert normaliter geen gevaar op voor iemand die gezond en vitaal is. Bij kwetsbare ouderen kan dat anders liggen. Vandaar dat direct na de constatering van de besmetting een speciaal protocol van kracht werd in De Hoge Es.