Mysterie tuinkabouterinvasie in Limburgse gemeente opgelost

De gemeente bekende vandaag op Facebook de kabouters in het straatbeeld te hebben gezet. Ze voeren campagne voor het scheiden van afval. De tuinkabouters stonden op drukbezochte plekken zoals scholen, bij en op afvalbakken, op de grond bij bankjes en bij vuilcontainers, meldt 1Limburg.nl.



Bewustwording

De actie leverde honderden reacties op, op de Facebook-pagina van de gemeente. Woordvoerder Odin Wijnhoven zegt: ,,We hopen op deze manier meer bewustwording te creëren. Er wordt onvoldoende afval gescheiden. Te veel papier en plastic komt bij het restafval terecht, waardoor we de kosten van de afvalverwerking zien stijgen. Als we zo doorgaan, moeten we een drastische verhoging van de afvalstoffenheffing doorvoeren."



Weinig informatie

Wijnhoven geeft toe dat de onzorgvuldige afvalscheiding deels gelegen is aan de gemeente zelf. ,,We hebben de inwoners misschien te weinig geïnformeerd, waardoor onduidelijk is, hoe we afval scheiden. Speelgoed kan bijvoorbeeld wel bij het restafval, maar plastic verpakkingen moeten bij het plastic en glas bij glas." De gemeente belooft met concrete voorbeelden te komen tijdens de campagne Afvalscheiden.



De kabouters doen het niet voor je!. ,,Maar het niet scheiden van afval is gewoon luiheid of egoïsme," stelt Wijnhoven keihard. ,,Het wel scheiden van afval is gewoon beter voor het milieu en voor jezelf."