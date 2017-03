Mysterieuze Paul uit douaneproces ‘liegt’

‘Paul’ uit Colombia is de meest mysterieuze man in het grote Rotterdamse douaneproces. Een nieuwe vertrouwelijke verklaring zet hem neer als een leugenachtige afperser. ,,Paul kent geen enkele drugshandelaar in Colombia.”

Hij mag door de rechters niet worden gehoord als getuige, omdat de politie hem onbetrouwbaar vindt. Toch werpt de geheimzinnige ‘Paul’ uit Colombia een lange schaduw over het proces rond de corrupte douanier Gerrit G. (56), die duizenden kilo’s cocaïne in de Rotterdamse haven zou hebben doorgelaten.

Advocaten van de vier hoofdverdachten hechten zo’n groot belang aan Pauls verklaringen, dat ze de rechtbank hebben gewraakt nadat Paul onlangs als getuige werd geweigerd. Dat wrakingsverzoek, waarin gevraagd wordt andere rechters de zaak te laten behandelen, dient volgende week.

IRT-affaire

Quote Paul wilde dat ik met de geluidsbanden Dennis van den B. en René F. zou afpersen Mustafa B. De belangen zijn dan ook groot. Volgens advocaat Jan Hein Kuijpers, die Gerrit G. bijstaat, kan ‘Paul’ het grootste drugsonderzoek in Nederland ooit op losse schroeven zetten. Paul - een schuilnaam – beweert te werken voor een Colombiaans drugskartel. Vanuit die hoedanigheid zou hij kunnen verklaren dat onder bewind van het Team Criminele Inlichtingen (TCI) van de politie gecontroleerd zendingen drugs zijn doorgelaten. Doelend op het grote politieschandaal in de jaren 90, zegt Kuijpers: ,,Als dat echt zo is, riekt het naar een nieuwe IRT-affaire.”



In de zomer van 2016 meldt Paul zich onverwacht in het onderzoek naar de corrupte douanier Gerrit G., die criminelen als Dennis van den B. (46) en René F. (49) zou hebben geholpen bij het binnensmokkelen van grote partijen cocaïne. De in Colombia woonachtige Nederlander zegt in ruil voor tipgeld informatie te hebben over de cocaïnesmokkel.

Drugskartel

Op de Nederlandse ambassade in de Colombiaanse hoofdstad Bogotá sluiten agenten van de TCI, de criminele inlichtingendienst van de politie, een deal. Ze schorten een openstaande straf van Paul op, regelen een paspoort en een peperduur appartement in Nederland, zodat hij als informant inlichtingen kan inwinnen.

In september voert Paul in Rotterdam gesprekken met douanier Gerrit G.. Hij spiegelt voor dat zijn kartel uit Medellín nog geld tegoed heeft van de Nederlandse drugshandelaren en krijgt zo Gerrit G. aan het praten. Opnames van die gesprekken geeft hij aan de politie, maar een kopie bewaart hij voor zichzelf.

Gaandeweg gaat de politie steeds meer twijfelen aan de informatie van Paul. Hij blijkt informatie over criminelen gewoon van het internet te halen. Nummers van containers waarin drugs zou worden verzonden, geeft hij ondanks toezeggingen niet door. Het is voor de politie reden om Paul in december 2016 als onbetrouwbaar af te serveren.

Smokkelpraktijken

Een recente verklaring onder ede, in handen van deze krant, zet Paul in een nog kwader daglicht. De verklaring is afgelegd door Mustafa B. (50), die zichzelf een ‘voormalig drugscrimineel’ noemt. Volgens B. is Paul helemaal geen lid van een Colombiaans drugskartel. Hij zou zich puur voor eigen gewin in het douaneproces hebben gedraaid.

Mustafa B. staat op 24 februari 2017 voor de rechter-commissaris in Rotterdam. Naar eigen zeggen is hij bevriend met hoofdverdachte René F., maar heeft hij niets met diens vermeende smokkelpraktijken te maken. Toch raakt hij bij de douanezaak betrokken als een misdaadjournalist hem eind september introduceert bij Paul. Vanaf dat moment hebben Mustafa en Paul 'dagelijks vier tot vijf keer contact' via Whatsapp.

Afpersen

Ook stuurt Paul hem in september de heimelijke opnames van Gerrit G. toe. Kennelijk wil hij dat Mustafa B. de hoofdverdachten daarmee geld gaat aftroggelen. ,,Paul wilde dat ik met de geluidsbanden Dennis van den B. en René F. (de hoofdverdachten, red.) zou afpersen, maar ik heb gezegd dat ik daar niet aan meewerkte”, zegt Mustafa.

Dat Paul aan het afpersen is geslagen, blijkt als René F. hem in oktober vertelt dat Paul zijn dochter heeft bedreigd, verklaart Mustafa B. ,,Ik heb Paul toen gebeld en gezegd dat als hij de kinderen nog een keer lastig zou vallen, hij problemen met mij zou krijgen.”

Dubbelrol

Het is niet de eerste keer dat ‘Paul’ een gevaarlijke dubbelrol speelt. Zijn identiteit is bij deze krant bekend, maar omwille van zijn veiligheid laten we zijn naam achterwege. Relevant is wel dat hij in het verleden vaker politie-informant is geweest in zeer grote politieonderzoeken. Nadat die rol op straat kwam te liggen, nam hij de vlucht naar het buitenland.

Insiders zeggen dat Paul in de Colombiaanse stad Barranquilla een nieuw leven is begonnen. Hij zou daar onder meer een restaurant en een autohandel hebben gerund. Volgens Mustafa B. is het echter onzin dat hij voor een Colombiaans drugskartel werkt. ,,Paul kent geen enkel drugskartel”, verklaart B. aan de rechter-commissaris. ,,Hij kent niet één drugshandelaar in Colombia.”

Dat Paul niet in de drugshandel zit, werd Mustafa B. ‘al na twee of drie weken’ duidelijk. ,,Ik heb dit opgemaakt uit het feit dat alle namen van contacten die hij mij noemde niet bestonden en dat hij de contacten die ik noemde, niet kende.”

Het contact tussen de twee loopt af als Mustafa B. hem confronteert met één van zijn beweringen. Paul zou hebben geclaimd dat hij een beruchte Turkse drugscrimineel kent. Maar die zegt desgevraagd van geen Paul te weten. ,,Toen ik daarover met Paul belde, gaf hij niet thuis meer.”

Paul spreekt

‘Paul’ reageert via de mail op de aantijgingen van Mustafa B.. Hij ontkent dat hij de hoofdverdachten heeft afgeperst. ,,De geluidsopnames waren bedoeld om diverse liquidaties op te lossen en de corruptie binnen de Douane en FIOD te bekijken." Hij zegt het kind van René F. niet te hebben bedreigd. ,,Ik heb haar gezegd dat het me spijt haar lastig te vallen, en of zij zo vriendelijk wilde zijn te vragen of haar vader contact met mij zou opnemen in verband met een kwestie. René F. heeft mij daarna ook gebeld."