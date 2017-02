Mysterieuze stank trekt over Zuid-Nederland

Volgens DCMR Milieudienst Rijnmond hebben er rond het middaguur al meer dan 400 mensen geklaagd over een chemische lucht. De bron is nog niet bekend. De geur lijkt uit Duitsland te komen en trekt van oost naar west. Ook uit Noord-Limburg zijn klachten gekomen.



Om wat voor lucht het gaat, is niet duidelijk. Sommige mensen spreken van een rubberachtige geur of een hondenlucht. Anderen spreken weer van een kruidengeur.



Onbekende oorzaak

De brandweer in Brabant heeft in Duitsland navraag gedaan, maar dat heeft nog geen resultaat opgeleverd. Ook de Omgevingsdienst in Brabant probeert de herkomst te vinden. ,,Maar de oorzaak hebben we nog niet kunnen vinden.''



Ook in het Rijnmond-gebied klaagden mensen over stank. Sinds dinsdagochtend 04.00 ontving de Milieudienst Rijnmond al meer dan 350 klachten vanuit het gebied tussen Dordrecht en Oostvoorne, zei een woordvoerster.