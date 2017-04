Na brand gevonden lichaam is van bewoner destilleerderij Exloo

Turks referendum in Nederland op scherp na rellen in Brussel

8:52 Het Turkse referendum in Nederland over de machtspositie van president Erdogan staat onder hoogspanning na de rellen bij de Turkse ambassade in Brussel donderdag. Turkse Nederlanders kunnen vanaf woensdag naar de stembussen in Amsterdam, Den Haag en Deventer, waar de instanties alert zijn.