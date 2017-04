Na één dag al 130.000 deelnemers voor gratis trekking Staatsloterij

Zo hoort je poep eruit te zien

12:07 Ronde harde dropjes, een maïskolf, een serie losse worstjes of is je grote boodschap glad, zacht en smeuïg? Volgens de poepdeskundigen van het pop-up PoepPaleis dat morgen de deur opent op het Eemplein in Amersfoort trekken we veel te snel door en weten we niet eens hoe een goede drol eruit ziet.