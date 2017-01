Na stormachtige wind volgt eerste ijsdag

Vughtse vrienden nog steeds bezig met wereldrecord ganzenborden

8:38 ,,Nog een potje?" Dat grapje was gistermiddag al een paar keer gemaakt toen de vier Vughtse vrienden net vier uur bezig waren met hun recordpoging: tachtig uur achter elkaar ganzenborden. En de mannen zijn nog steeds bezig. Het is maar waar je zin in hebt.