Na vijf jaar verdachte in beeld voor neerschieten 11-jarige in Cuijk

Tip Daar kwam medio 2016 verandering in toen de politie een tip kreeg. Naar aanleiding van die nieuwe informatie zijn op twee plaatsen in Cuijk doorzoekingen verricht. Daarbij zijn onder meer wapens en munitie in beslag genomen. Uiteindelijk leidde de informatie naar de 49-jarige verdachte. In afwachting van het sporenonderzoek van het Nederland Forensisch Instituut is de Cuijkenaar op vrije voeten gesteld. Hij blijft verdachte, meldt de politie.

Vuurwerk

Destijds was niet direct duidelijk dat de 11-jarige was neergeschoten. De jongen was met vriendjes in de buurt vuurwerk aan het afsteken. Toen hij plots ineen zakte werd gedacht dat hij gewond was geraakt door vuurwerk.



Pas toen de hulpdiensten arriveerden, werd duidelijk dat de 11-jarige door een kogel was getroffen. Het projectiel, dat in zijn lever terechtkwam, is middels een operatie verwijderd.