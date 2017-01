Naast Wilders twee vrouwen aan top kandidatenlijst PVV

In tegenstelling tot Fleur Agema is 30-jarige juriste en marathonloopster Vicky Maeijer uit Krimpen aan den IJssel nog een vrij onbekend gezicht. Maeijer studeerde tot 2009 internationaal recht en Europees publiekrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Daarna werd ze beleidsmedewerker van de fractie in het Europees Parlement waar ze samenwerkte met toenmalig PVV'er Louis Bontes.



In 2011 werd ze op 24-jarige leeftijd lijsttrekker voor de Provinciale Statenverkiezingen en gekozen in de Provinciale Staten van Zuid-Holland. Daar was ze tot haar aantreden als Europarlementariër fractievoorzitter.



De Volkskrant schreef eerder dat Maeijer geen politieke pitbull is, maar wel hondstrouw aan de PVV. Dat blijkt ook wel uit haar tweets van de afgelopen tijd, voornamelijk retweets van Geert Wilders. Ze spreekt zelfs in hetzelfde ritme, met de dezelfde intonatie als haar politiek leider.