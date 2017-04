Nabestaanden Chriet Titulaer 'not amused' over eerbetoon DWDD

'Achterhaald gesprek'

Jelle Brandt Corstius las in de DWDD-uitzending enkele passages voor uit de biografie die haar vader in 1997 schreef en imiteerde en bespotte daarbij diens kenmerkende accent. Daarmee kreeg hij de lachers in de studio op zijn hand maar veel kijkers reageerden op social media verontwaardigd over het lacherige eerbetoon. Die kritiek is de nabestaanden niet ontgaan. Zelf willen ze er niet al te veel woorden aan vuil maken. ,,Wij zijn wel wat gewend. We vonden het eerbetoon vooral heel raar en het gesprek (van Matthijs van Nieuwkerk met Jelle Brandt Corstius en Tim Hofman, red.) achterhaald. Dit had beter gekund", zegt Karen Titulaer opvallend nuchter.