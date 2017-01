Nachtboek van een oogarts met een missie

Het is de horrornacht waarvan hij ieder jaar weet dat-ie weer komen gaat. Tjeerd de Faber, oogarts in het Oogziekenhuis in Rotterdam, roept al jaren dat Nederlanders moeten stoppen met het zelf afsteken van vuurwerk. ,,Ik was altijd die zeiksnor uit Rotterdam, maar de publieke opinie is aan het kantelen.’’ Een nachtboek van de jaarwisseling.

Logo Volledig scherm Oogarts Tjeerd de Faber tijdens opname Jeugdjournaal. © Robin Utrecht 10.00 uur: De nacht van Tjeerd de Faber (61) begint vroeg dit jaar. Om 10 uur zaterdagochtend staat het Jeugdjournaal op de stoep bij het Oogziekenhuis in Rotterdam. De Faber heeft ze zelf gebeld. Of het een goed idee zou zijn een vuurwerk-item in de uitzending op oudejaarsavond te hebben? Als waarschuwing. Ja, zei het Jeugdjournaal.



Op een verder verlaten kinderpoli vertelt patiëntje Pim hoe hij vorig jaar een babypijl in zijn oog kreeg en door dat ook nu niets meer kan zien. Hij droeg geen vuurwerkbril. De Faber ,,Pim, ik vind het echt heel dapper van je dat je je verhaal vertelt. Doordat jij dit doet, help je anderen. High five, jongen.” De arts heeft een hele tas vol vuurwerkbrillen bij zich. ,,Om uit te delen.”

Logo Volledig scherm Vuurwerk tijdens de jaarwisseling bij de Erasmusbrug in Rotterdam. 12.00 uur: Toen de aanstaande mevrouw De Faber 34 jaar geleden haar man trouwde, had ze niet verwacht dat hij er op zijn huwelijksdag meestal amper zou zijn. ,,Het leek een leuk idee, trouwen op oudejaarsdag. Altijd een feestje.” Maar vannacht zit hij voor de twintigste keer op rij in het ziekenhuis. De uren overdag gaan zo: nog even naar de kapper, een kort middagdutje en ’s avonds naar vrienden vanuit wiens raam je het grote Nationale Vuurwerk bij de Erasmusbrug kunt zien. Een professioneel vuurwerk, zoals het overal zou moeten zijn, vindt de arts. ,,Ieder uur dat er consumentenvuurwerk afgestoken mag worden, kost 1,5 blind oog… Tien jaar geleden was ik nog die zeiksnor uit Rotterdam toen ik het had over afschaffen van consumentenvuurwerk. Nu is de publieke opinie aan het kantelen. Het is maar een klein deel van de Nederlanders dat vuurwerk koopt, maar ze claimen wel de openbare ruimte.”

00.15 uur: Rotterdam knalt. Tussen de mist en kruitdampen, zwiepen de zwaailichten van de politie en ambulances. Dubbele bezetting vanavond in het Oogziekenhuis: 2 oogartsen, 2 arts-assistenten plus verplegend en administratief personeel. ,,Vanaf 00.30u wordt het meestal druk. Vorig jaar stonden er hier drie ambulances tegelijk op de stoep. Het is een nacht zoals we die maar een keer per jaar meemaken: zoveel mensen die in één keer binnenkomen, het lijkt net een oorlogssituatie.”

02.00 uur: De jonge man die binnen komt lopen heeft twee afgeplakte ogen, hij wordt ondersteund door twee familieleden. Ze zijn vanuit Zuid-Nederland met dolle spoed hierheen gekomen, doorgestuurd door het plaatselijke ziekenhuis. De Faber legt de jongen op een bed (merk: Stryker) in de gang. ,,Een maat van me stak een vuurwerkbox aan, aan de achterkant schiet er iets uit. Zo m’n ogen in.” De Faber: ,,Dat kruit moet eruit, het blijft je ogen aantasten. We gaan je ogen spoelen.” Wat de schade aan zijn oog is, is de komende dagen pas goed in te schatten. Hij is patiënt ‘zeven of acht’ van die nacht, de wachtkamers zitten vol met geschrokken, soms huilende familieleden. Een nieuwe ambulance is onderweg.

Logo Volledig scherm Oogarts Tjeerd de Faber behandelt een patiënt tijdens oud en nieuw 2016. © Vincent Dekkers 03.15 uur: Het eerste moment in het nieuwe jaar dat Tjeerd de Faber even rustig kan zitten, duurt ongeveer vijf minuten. Daarin vertelt hij, bij een kop koffie: ,,De helft van de mensen die hier binnenkomen was zelf met vuurwerk bezig, de andere helft was omstander. Veruit de meesten waren hier niet geweest als ze een vuurwerkbril hadden gedragen. Het enige positieve: ik heb dit jaar geen echt jonge kinderen gezien. Maar dit hoort niet bij een feestje.”



Dan wordt een jongen op een brancard binnengereden, ambulancebroeders ernaast, infuus in zijn arm. Afgeplakt oog, wonden en bloed eromheen. De oogarts springt op, kijkt 3 minuten en zegt bedrukt maar resoluut: “We gaan je over een paar uur opereren.” De vuurpijl was een voltreffer. Als tegen 5 uur de wachtkamers leeg zijn, zijn er 14 gewonden. Twee meer dan vorig jaar. De helft van hen zal blijvende schade aan een oog houden.

09.30 uur: In de koffiekamer staat nog een schaal oliebollen, in Operatiekamer 2 ligt de eerste patiënt onder narcose. ,,De wimpers van deze meneer zijn helemaal verschroeid. Die knippen we eerst weg. Daarna schrapen we al het kruit uit het oog.”