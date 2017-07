Nagellakheld Tijn (6) overleden

De zesjarige Tijn Kolsteren, die bekend werd door zijn nagellakactie bij Serious Request van 3FM, is vanochtend om 07.00 uur overleden.

Dat heeft de radiozender vanmorgen bekendgemaakt.

Tijn uit Hapert, die leed aan hersenstamkanker, werd afgelopen winter een landelijke bekendheid toen hij tijdens 3FM Serious Request miljoenen euro's binnenhaalde door vanuit het Glazen Huis nagels te lakken in zijn lievelingskleuren rood, roze, blauw en paars. De nagellakactie vond navolging in het hele land, en ook tientallen BN'ers lieten hun nagels lakken en doneerden geld voor Stichting Semmy, die zich inzet voor kinderen met hersenstamkanker.

Op 21 december 2016 bracht Tijn samen met zijn vader een eerste bezoek aan het Glazen Huis, met toen als doel om 100 euro in te zamelen voor het Rode Kruis. Zijn vader vertelde toen: ,,Hij heeft hersenstamkanker. We kwamen er achter doordat zijn motoriek en zijn ogenstand veranderde. Hij is soms wel blij, maar je ziet het dan niet. Het is heel moeilijk. We hebben vorige week het slechte nieuws gehad. We kunnen hem niet beter maken. Maar we kunnen zijn leven wel tijdelijk nog wat leuker maken."

Sinds mei 2016 weet de familie van Tijn dat hij ongeneeslijk ziek is. In juni van dat jaar werd hij voor het laatst bestraald. In december kon hij nog één keer behandeld worden, maar deze behandeling was alleen levensverlengend.

Sneeuwbal

De nagellakactie van Tijn ging als een sneeuwbal over het hele land, en de jongen wist ruim 2.5 miljoen euro bij elkaar te lakken. Na Serious Request ging de actie door: cabaretier Youp van 't Hek en presentatrice Wendy van Dijk zetten zich de afgelopen weken in om de stichting 'Lak door Tijn' nog meer bekendheid te geven. En met succes. Gisteren kreeg Tijn het nog voor elkaar om 1 miljoen euro op te halen.

Na het nieuws van vanmorgen stromen de reacties over het overlijden van Tijn massaal binnen, en ook op sociale media wordt zijn dood veel besproken. 3FM-dj Frank van der Lende (28), die Tijn samen met collega Domien meemaakte in het Glazen Huis in Breda, heeft vanmorgen tegenover deze krant geschokt gereageerd op het trieste nieuws dat zijn ‘grote kleine vriend’ is overleden.

3FM

Op de website van 3FM schrijft de radiozender, waar de dj's werkzaam zijn: 'Tijdens 3FM Serious Request in Breda hebben we Tijn mogen leren kennen als een lief en speels mannetje met een bijzonder warm hart. Hij meldde zich, samen met zijn vader, bij de brievenbus van het Glazen Huis met een bijzonder groot gebaar. Met zijn ongekende en vertederende enthousiasme, onschuld en onzelfzuchtheid inspireerde hij miljoenen mensen om in actie te komen en samen een verschil te maken. Hij zette Nederland in beweging en bracht letterlijk het hele land bij elkaar. Met zijn nagellak-actie gaf hij duizenden kinderen een toekomst, terwijl zijn eigen toekomst zo onzeker was.Tijn is een voorbeeld voor ons allemaal. Zijn verhaal heeft ons als zender diep in het hart geraakt - toen, vandaag, voor altijd. Ongeloof, boosheid, verdriet: er is zoveel wat we op dit moment voelen, maar we zijn even stil. Lieve Tijn, rust zacht.'

CED-behandeling

Met de crowdfundingactie 'Lak van Tijn' werd geld opgehaald voor kinderen die vechten tegen hersenstamkanker. Stichting Semmy wil met het geld een speciale robot naar Nederland halen. Deze robot kan een nieuw soort behandeling uitvoeren, een zogeheten CED-behandeling (convection-enhanced delivery). Hiermee kunnen medicijnen rechtstreeks in de tumor worden aangebracht, via een soort smal rietje. Nu worden patiënten in Nederland behandeld met chemokuren en bestralingen.

Hersenstamkanker komt relatief weinig voor en dan alleen bij kinderen. Na het moment van diagnose hebben kinderen nog hoogstens twee jaar te leven. Met de komst van de nieuwe apparatuur zouden misschien stappen in de goede richting kunnen worden gezet.

Voor Tijn kwam de CED-behandeling te laat.

Een van de laatste keren dat Tijn in de openbaarheid kwam, was tijdens een actie in Oss, opgezet door ondernemers in het centrum op 17 juni. Ondanks zijn slechte gezondheid was Tijn, gezeten in een rolstoel, een uurtje aanwezig om nagels te lakken.

Tijn van Kolsteren lakte zelf ook nagels in het Osse centrum.

Tijn Kolsteren met 3FM-dj's Frank van der Lende (L) en Domien Verschuuren (R).

Tijn lakt nagels vanuit het glazen huis in Breda.