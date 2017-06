Natuurbrand in Nationaal Park De Groote Peel onder controle

Beelden van 5000 patiënten gewist bij MMC Eindhoven

17:14 De blunder in het Máxima Medisch Centrum (MMC) waardoor een grote hoeveelheid beeldmateriaal is gewist, treft in totaal 5.000 patiënten. Het ziekenhuis met vestigingen in Eindhoven en Veldhoven heeft dat vandaag bekendgemaakt.