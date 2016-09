Nederland digitaal gidsland: wat betekent dat?

We zijn al jaren met digitalisering bezig, zegt Bastiaan Verweij, woordvoerder van de universiteitskoepel. Grootste verschil is nu dat we de onderzoeken verder gaan intensiveren. Maar in de afgelopen jaren hebben we al aardig wat doorbraken gezien door digitaliseringen.



,,Denk bijvoorbeeld aan big data. Dankzij deze technologie kunnen we nu heel snel veel meer kennis over bloedwaarden opdoen, waardoor we de behandeling van patiënten met bloedvergiftiging kunnen verbeteren.'' De bedoeling van dit onderzoek is dat patiënten straks een optimale dosis antibiotica voorgeschreven krijgen. Artsen schrijven dit nu voor op basis van hun ervaring of standaarddoseringen.



Ander voorbeeld is de toename van het gebruik van iPads in het onderwijs. Leerlingen nemen niet langer voor ieder vak boeken mee, maar werken digitaal. Maar in de toekomst kan het onderwijs nog verder veranderen door de digitalisering. Studenten kunnen dan bijvoorbeeld dankzij online informatie en colleges altijd en overal bij ,,hoogwaardige vormen'' van onderwijs. En volgens het plan van de VSNU kan digitalisering bijvoorbeeld helpen bij het veranderen van ongezonde leefgewoonten en ouderen helpen langer zelfstandig te wonen.