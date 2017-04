Nederland doet massaal mee aan hand-in-handactie na homogeweld

Het incident in Arnhem leidde tot veel reacties van afschuw. ,,Het is overal ter wereld bizar dat twee mannen of twee vrouwen niet in hand kunnen lopen," stelt Barend. ,,Maar zeker hier in Nederland anno 2017. Mijn vrouw vindt het ook niet prettig."



Zij denkt dat de basis van het probleem moet worden aangepakt door ouders en door docenten. ,,Als ik vroeger het woord mietje gebruikte, dan greep mijn moeder in en legde uit dat het een scheldwoord was dat we niet gebruiken. Maar dat is iets dat tegenwoordig nooit meer lijkt te gebeuren: kinderen roepen elkaar te pas en te onpas mietje en homo toe. Laat alsjeblieft aan onze kinderen zien dat homoseksualiteit bestaat en dat het de normaalste zaak van de wereld is."