'Nederland gidsland voor digitale samenleving'

,,Ons land kan zich omvormen tot levende 'proeftuin' waarin snel wordt geleerd hoe we nieuwe technologie optimaal laten aansluiten bij de behoeften van individuele mensen en van samenlevingen als geheel'', stelt de Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten.

Volgens de VSNU heeft Nederland een voorsprong ten opzichte van veel andere landen. ,,Nederland is een compact, hoogontwikkeld, goed georganiseerd land met uitstekende fysieke en digitale infrastructuren. Het wetenschappelijk onderzoek aan onze universiteiten is over de volle breedte van hoog niveau: ons land telt internationaal mee op het gebied van informatietechnologie, maar ook van medische, sociale, natuur- en geesteswetenschappen.''



Krachten

Om het plan gestalte te geven willen de universiteiten meer de krachten bundelen op het gebied van onderzoek en meer gaan samenwerken met andere kennisorganisaties, het bedrijfsleven en de overheid. Ook zal er volgens de koepelorganisatie de komende jaren veel meer geld gestoken moeten worden in kennisontwikkeling.



De aanstormende digitalisering die op ons afkomt zet de samenleving voor ingrijpende dilemma's, uitdagingen en mogelijkheden. ,,De technologische ontwikkeling kan wegen openen naar meer welvaart, gezondheid, welzijn, veiligheid en duurzaamheid. Maar ze zal dat alleen doen als we zorgen dat nieuwe technologie, mensen en samenlevingen elkaar versterken.''

Volgens VSNU werken alle universiteiten in Nederland mee aan het plan.