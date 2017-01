Nederland in top 10 minst corrupte landen

De lijst bevat in totaal 176 landen. Nederland staat op de achtste plaats. Denemarken en Nieuw-Zeeland staan bovenaan met een score van 90, terwijl Somalië onderaan bungelt met een score van 10 punten. Bij de landen die hoog scoren, ziet Transparency International een grotere mate van persvrijheid, meer toegang tot informatie over overheidsuitgaven, meer streven naar integriteit en een onafhankelijk rechtssysteem.



Populisme

In landen met 'populistische of autocratische leiders' wordt de democratie echter vaak op een lager pitje gezet, zegt José Ugáz, voorzitter van de in Berlijn gevestigde organisatie, die zich tot taak heeft gesteld wereldwijd corruptie te bestrijden. In plaats van ,,vriendjeskapitalisme'' aan te pakken, voeren zulke leiders doorgaans ,,nog ergere vormen'' van corrupte systemen in.



,,Alleen wanneer er vrijheid van meningsuiting, transparantie in alle politieke processen en sterke democratische instellingen zijn, kunnen het maatschappelijk middenveld en de media de machthebbers verantwoordelijk houden. Alleen zo kan corruptie succesvol worden bestreden'', aldus Ugáz.



Transparency International noemt Hongarije en Turkije als landen met autocratisch ingestelde leiders die op de ranglijst zijn gezakt. Argentinië, dat een populistische regering heeft afgeschud, is daarentegen gestegen.