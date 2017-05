'Nederland moet flexibeler inspringen op asielinstroom met reserve-azc's'

Dat stellen Gerard Bakker, bestuursvoorzitter van het COA, en Jos Wienen, burgemeester van Haarlem en voorzitter van de VNG Commissie Asiel & Integratie, in een interview met deze krant. Wienen: ,,We zijn het eens dat het geen slimme benadering is om iedere keer weer met een hoop problemen nieuwe azc’s te openen en dan weer te sluiten. We willen een systeem waarbij je reservecapaciteit hebt, zonder dat je steeds op zoek moet naar nieuwe plekken.”

Volledig scherm Gerard Bakker (COA) en Jos Wienen (VNG) op de plek waar tot voor kort de woonunits van het azc Katwijk stonden. © Marco Okhuizen

Eind april werd bekend dat het COA dit jaar 45 azc’s gaat sluiten en dat 18 andere opvanglocaties minder bedden krijgen. Vorig jaar bleken al 100 plannen voor nieuwe azc’s niet meer nodig. Het COA vangt nu 22.800 asielzoekers op, op het hoogtepunt van de ‘asielcrisis’ in 2015 waren dat er bijna 50.000. Er kwamen zoveel vluchtelingen naar Nederland dat tientallen sporthallen moesten worden ingericht als noodopvang. De komst van een nieuw azc leidde in sommige gemeenten tot heftige protesten.

Beddenbuffer

COA en VNG praten samen met het ministerie van Veiligheid en Justitie aan de zogenoemde ‘landelijke regietafel asielinstroom’. Daar wordt nu besproken hoe groot de beddenbuffer moet zijn en hoe die flexibel kan worden gebruikt. Bakker: ,,Je kunt denken aan locaties die je nu gaat gebruiken voor studenten, mensen die woonruimte zoeken vanwege een scheiding of vluchtelingen met een asielvergunning. Als er dan weer meer asielzoekers komen, kunnen we die locaties snel inschakelen.” De reguliere azc’s die blijven moeten goed over Nederland verspreid worden. Dat is beter voor het draagvlak, stellen de twee bestuurders.