Nederland onderzoekt mogelijkheden superflitspaal

Explosie Veendam 'Rob zei al vaker: Ik draai het gas open en steek een joint op'

14:24 De man die vanmorgen in Veendam overleed bij een verwoestende explosie in een appartementencomplex, leed aan schizofrenie en was al meerdere keren gedwongen opgenomen. ,,Hij had al eens eerder gezegd: ik draai het gas open en steek een joint op'', zegt een vriend van hem, Nathan. ,,Maar toen konden we hem er nog vanaf praten.''