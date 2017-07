Nederland verliest titel in WK Robotvoetbal

Update Brand bij Shell is geblust

9:32 De brand die gisteravond uitbrak bij Shell-Pernis aan de Vondelingenplaat in Rotterdam is geblust. Een deel van de raffinaderij is stilgezet omdat de elektriciteit is uitgevallen. De brand ontstond door kortsluiting in een hoogspanningsstation, meldt een woordvoerder van de veiligheidsregio.