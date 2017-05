Nederland weer veiliger, maar doe wel de deur op slot

Wat is er aan de hand met Littenseradiel? De unieke Friese plattelands­gemeente van 29 dorpen en 26 buurtschappen was jarenlang de veiligste gemeente in de AD Misdaadmeter, maar is nu in geen velden of wegen te bekennen in de top 10 van veilige gemeenten.



Littenseradiel was de veiligste in 2007, 2011, 2012, 2013 en 2014, maar moet in 2017 maar liefst 44 veiliger gemeenten voor zich laten. Tegen de landelijke trend in waren er méér mishandelingen en méér autokraken dan een jaar eerder.



Nu is Littenseradiel niet een uitzondering: juist kleine gemeenten hebben het moeilijk de criminaliteit naar beneden te krijgen en te houden. Natuurlijk is het in een stad gemiddeld onveiliger dan in een dorp, maar een trend van afgelopen jaren zet door: de criminaliteit daalt harder in grotere gemeenten dan in kleine. Sterker nog: in meer dan de helft van alle kleine gemeenten (tot 10.000 inwoners) stéég het aantal aangiftes. Terwijl wel in álle grote gemeenten (meer dan 100.000 inwoners) de criminaliteit afnam. Net als vorig jaar trekt de crimineel dus naar het platteland.