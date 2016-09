Nederland wil internationaal oordeel over Turkse rechtsstaat

A6 weer open na ongeluk met vijf auto's

18:12 De A6 tussen Emmeloord en Joure is vanmiddag in beide richtingen afgesloten geweest na twee ongelukken, die grote verkeershinder veroorzaakten. Vijf auto's botsten op elkaar. Even later ging het ook mis in de kijkersfile in de andere rijrichting. Bij beide incidenten was sprake van meerdere gewonden. Rond 17.30 uur werd de weg weer vrijgegeven, meldt Rijkswaterstaat.