Nederlander wil geen zelfrijdende auto

Slechts een derde van de Nederlanders is enthousiast over de komst van zelfsturende auto’s, zoals die van Tesla. Ruim de helft van de automobilisten (55 procent) wil zelf blijven rijden, 12 procent maakt het niet uit.

Ook over andere technologieën bestaat veel scepcis. Zo zeggen ruim negen op de tien mensen (95 procent) geen enkele behoefte te hebben aan bankieren via Facebook of Whatsapp, iets wat in China al heel gewoon is en in 2019 ook hier mogelijk wordt. Slechts 3 procent van de Nederlanders ziet dat wel zitten.

Lees verder onder de foto.

Volledig scherm Vincent Everts: 'Zelfsturing is de toekomst'. © AD/David Bremmer

Onderzoek

Het onderzoek, waarvoor 1.500 mensen zijn gepeild, is gedaan op verzoek van Zelfsturing.it, een nieuw initiatief van trendwatcher Vincent Everts. ,,Zelfsturing is de toekomst'', zegt hij. ,,En dan heb ik het niet alleen over auto’s, maar over wat nieuwe technologieën voor werknemers betekenen.”

Everts voorziet dat de arbeidsproductiviteit van werknemers dankzij zelfsturing fors hoger wordt. ,,Doordat robots taken gaan overnemen, auto’s zelfstandig gaan rijden, smartphones steeds slimmer worden en de komst van blockchain, kunnen werknemers méér in minder tijd doen.”

Gemakkelijk

Quote Als mensen zien hoe gemakkelijk het werkt, gaan ze het vanzelf gebruiken Vincent Everts Dat Nederlanders sceptisch staan tegenover nieuwe technologieën, zegt Everts niet zoveel. ,,In China bankiert een meerderheid al via berichtenservices en sociale media.” Hij wijst op de komst van nieuwe Europese financiële regelgeving, die dergelijke initiatieven waarschijnlijk ook hier mogelijk maakt. ,,Als mensen zien hoe gemakkelijk het werkt, gaan ze het vanzelf gebruiken.”

Uit het onderzoek blijkt verder dat een kwart van de werknemers al vindt dat werkgevers hen veel zelfstandiger laten werken dan vroeger. Thuis- en flexwerken dragen daaraan bij. Nog eens een derde vindt dat dit zo is, maar dan in mindere mate. In zes op de tien bedrijven streeft de werkgever naar meer zelfsturendheid van werknemers.