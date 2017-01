Nederlanders ontbijten vaker buiten de deur

Eigenaren van cafés en lunchrooms die ontbijt aanbieden, onderschrijven dat de ontbijtmarkt in Nederland groeit. Zo ook Wouter Staal, oprichter van de Yoghurt Barn met verschillende vestigingen in onder meer Nijmegen, Utrecht en Amsterdam. ,,Toen we 4,5 jaar geleden begonnen, hadden we vooral succes in de hoofdstad. Dat komt denk ik doordat de samenleving daar het meest geïnternationaliseerd is. Maar het lijkt erop dat de trend nu naar heel Nederland overwaait. Het ontbijt is goed voor een steeds groter deel van onze omzet”, vertelt hij.



Paul Bakker van Baker en Moore in Rotterdam merkt ook dat de ochtenden drukker worden. Volgens hem zijn met name gezonde ontbijtjes geliefd bij de Nederlanders. ,,Daar hebben we onze menukaart op aangepast. We zijn bijvoorbeeld gerechten als havermout-chiapudding en een granolabowl gaan serveren. Tot nu toe wordt dat goed gewaardeerd.”