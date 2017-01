Nederlanders opgelicht via Groupon door frauduleuze luieraanbieder

Groupon Nederland geeft aan dat de kwestie wordt onderzocht, maar wil verder niet op de zaak ingaan. Ze heeft het neergelegd bij Groupon International. Groupon België gaat wel met Test-Aankoop in gesprek.



Het is niet de eerste keer dat Groupon met oplichting te maken heeft. In mei werden in Nederland nep-sd-kaartjes via de site verkocht.



Autoriteit Consument en Markt (ACM) waarschuwt bij online aankopen, waarbij flinke bedragen worden betaald en langetermijnafspraken gelden. ,,Controleer altijd het adres en of er slechte recensies zijn. Dit geeft niet altijd garantie maar het is goed om alert te zijn”, aldus ACM-woordvoerder Saskia Bierling.



,,Hoewel ik alles had gecheckt, had ik kunnen weten dat het niet in de haak was. Ik kreeg bijvoorbeeld alleen een bevestigingsbrief per post, maar geen klantnummer. Het vreemde was ook dat ik via Bol.com kreeg geleverd”, zegt Leonie Luten, die twee luierabonnementen in maart afsloot rechtstreeks via de website toen de Luierbox.be nog Pamperbox.be heette.



,,Maar ik dacht er niet direct bij na. Ik was net bevallen, dus ik was blij dat die luiers binnen waren, totdat het abonnement na vijf leveringen stopte. In totaal krijg ik nog 14 dozen luiers oftewel ruim 400 euro.”