Nederlanders vluchten nu massaal uit onrustig Gambia

De situatie in Gambia is grimmig. De noodtoestand is afgekondigd wegens een machtsstrijd die mogelijk tot onrust leidt. ,,Straten zijn leeg, restaurants gaan dicht en lokale gezinnen vertrekken naar buurland Senegal'', beschrijft toerist Ruud Ansems. Samen met bijna 1800 andere Nederlanders vliegt hij vandaag terug.

Reisorganisaties Tui en Corendon proberen vandaag in acht toestellen zoveel mogelijk Nederlanders terug te brengen. De eerste 500 passagiers zijn nu onderweg naar Schiphol. Alle overige vluchten naar Gambia zijn geannuleerd zolang code oranje van kracht is. Dat reisadvies wil zeggen dat je beter niet naar Gambia kunt reizen als dat niet noodzakelijk is. Wie er toch een vakantie gepland had, krijgt de kans die te annuleren of om te boeken.

Spanning stijgt

Volgens Ruud Ansems (68) uit Grave, die momenteel met zijn vrouw Ria (67) in de Gambiaanse plaats Kololi zit, stijgt de spanning met de minuut. ,,Vooral de lokale bevolking is bang. Hele gezinnen zijn vertrokken naar het buurland Senegal'', zegt hij. ,,De straten zijn leeg, hotels en restaurants sluiten en toeristen wachten - net als wij - tot ze met de noodvluchten terug naar huis kunnen.''

Quote De geruchten gaan dat er Nigeriaanse oorlogsschepen voor de kust liggen en dat het leger van Senegal klaarstaat. Toerist Ruud Ansems (68) uit Grave Hij houdt de politieke ontwikkelingen nauwlettend in de gaten. ,,De geruchten gaan dat er al Nigeriaanse oorlogsschepen voor de kust liggen. Ook zou het leger van Senegal klaarstaan om in te grijpen, als de huidige president niet uit zichzelf weggaat en de situatie uit de hand loopt. Het lijkt erop dat West-Afrika het gehad heeft met het dictatorschap van Jemmeh.’’

Ansems en zijn vrouw blijven op advies binnen in het hotel. ,,We zitten hier pal naast de doorgaande weg die vanaf het zuiden richting de hoofdstad Banjul loopt. Dus als er een militaire interventie komt, dan komen ze hier waarschijnlijk langs’’, zegt hij. ,,Gelukkig is het vliegveld nog open. Als het goed is vliegen we om vier uur lokale tijd veilig terug naar huis.’’

Logo Volledig scherm Het aantal annuleringen voor het hotel van Wim van Heeswijk loopt vanwege het negatieve reisadvies in hoog tempo op. © Wim van Heeswijk Financiële strop

Het Calamiteitenfonds, het garantiefonds voor reisorganisatoren, schat tot een miljoen euro te moeten uittrekken voor gedupeerde reizigers die uit Gambia worden teruggehaald. Maar niet alleen de reisorganisaties lijden onder de situatie. Ook de toeristische sector in Gambia zelf ondervindt grote gevolgen. Zo ook Wim van Heeswijk (54) uit Den Bosch. Het aantal annuleringen voor zijn hotel loopt vanwege het negatieve reisadvies in hoog tempo op. ,,Dit gedoe kost mij zeker vijfduizend euro'', verzucht hij. ,,Dat is voor West-Afrikaanse begrippen ontzettend veel geld.”

Van Heeswijk woont en werkt sinds 2009 in Gambia. Hij is eigenaar van de lodge Soforal in het dorp Berending, niet ver van de kust van de Atlantische Oceaan. De Bosschenaar schetst een gemoedelijke sfeer in zijn dorpje Berending. Rust en stilte kenmerken het dorp en doen dat nog steeds. ,,Hier is er niets aan de hand, maar zo gauw je de hoofdweg op gaat richting de steden, merk je dat het goed fout zit. Overal staan militairen en agenten op straat.''

Niet iedereen naar huis

813 Nederlanders die nu in Gambia zitten hebben via Corendon geboekt. 567 van hen kunnen vandaag nog naar huis in drie toestellen die speciaal daarvoor worden ingevlogen. ,,Dat is dus niet iedereen’’, aldus woordvoerder Daisy Hamoet-Mijnals. ,,We hebben nog niet alle toeristen kunnen bereiken, omdat niet iedereen het juiste telefoonnummer aan ons heeft gegeven. Bovendien kiest een deel ervoor om te blijven, omdat zij de situatie niet als onveilig zien.’’

Van de vijf vliegtuigen die Tui naar Gambia stuurt, vliegt er één extra laat terug. ,,We hopen dat we daardoor meer tijd hebben om meer Nederlanders te bereiken, zodat die ook nog terug naar huis kunnen.’’ Tui neemt niet alleen de 815 Nederlandse, maar ook nog een heleboel Belgische reizigers van de maatschappij mee in de vijf toestellen.

Strijd om de macht

Ondertussen speelt het machtsspel van huidig president Jemmeh verder. Hij had in eerste instantie tot middernacht om de macht over te dragen aan Barrow, maar weigerde dat. Hij erkent de verkiezingsuitslag niet omdat de kiescommissie een aantal onregelmatigheden had vastgesteld. Die zouden volgens hen te klein zijn om de uitkomst te beïnvloeden, maar toch wil Jammeh dat het hooggerechtshof de uitkomst ongeldig verklaart. De zaak zou pas in mei kunnen beginnen, door een tekort aan rechters en tot die tijd wil Jammeh aanblijven. Vanmorgen nam het Nationale Assemblee van Gambia een resolutie aan die dat voor in ieder geval drie maanden mogelijk maakt.

Quote Deze situatie kan leiden tot onrust en geweld in het hele land. Ministerie van Buitenlandse Zake